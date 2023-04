Premio Dessì: ora si dimette anche il neo presidente della Fondazione 

«Contavo su alcune condizioni che non si sono verificate, per questo rinuncio». Francesco Dessì ha presieduto la Fondazione che porta il nome di suo padre Giuseppe per soli dieci giorni. Proclamato presidente martedì 28 marzo, ieri mattina il figlio dell’autore di “Paese d’ombre” ha comunicato agli altri componenti del direttivo la decisione di rimettere la carica. «Avevo accettato con riserva e mi ero preso una settimana di tempo per fare delle valutazioni – racconta Dessì al telefono –. Le motivazioni le illustrerò ai colleghi della Fondazione appena ci riuniremo. Posso dire che avevo accettato con l’idea di fare il presidente per quest’anno, avrei concluso il 2023, non ho mai avuto intenzione di portare a termine un intero mandato. Ho verificato e dal punto di vista operativo non è facile e non mi sento di portare sulle spalle questo impegno per un periodo tanto lungo».

L’ipotesi

Da parte di Francesco Dessì, tuttavia, conferma di voler lavorare per l’appuntamento letterario di settembre che, per quest’anno, è sempre più a rischio. «Il futuro presidente avrà tutta la mia collaborazione perché insieme cercheremo di salvare il premio anche se la cosa è piuttosto complicata. C’è l’ipotesi di non farlo a settembre ma di posticiparlo almeno a ottobre o novembre», conclude Dessì che ha partecipato a tutti i consigli direttivi dalla nascita della Fondazione a oggi e ne incarna la memoria storica e la continuità. Laureato in Scienze biologiche, ora è in pensione, tra i tanti incarichi, ha ricoperto quello di professore di Zoologia all’Università della Calabria e di professore ordinario di Etologia all’Università di Firenze.

Le sue dimissioni, ieri mattina, sono state l’ennesimo colpo di scena dopo mesi di stravolgimenti in seno della Fondazione che ha sede a Villacidro. Una doccia fredda anche per il sindaco Federico Sollai che dopo essere riuscito a scongiurare il commissariamento chiesto alla Regione dall’ex presidente Antonello Angioni, ora si trova a gestire una nuova emergenza. «Sono molto sorpreso e dispiaciuto – dice Sollai al telefono –. Sarà necessario convocare a brevissimo il direttivo, se possibile già per martedì dopo Pasqua, cercheremo di capire le motivazioni che stanno dietro questa scelta e da subito saremo al lavoro».

I tempi