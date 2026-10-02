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03 ottobre 2026 alle 00:26

“Premio Dessì 2026” 

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Questa sera alle 18, alla Palestra di via Stazione di Villacidro, si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio Letterario Giuseppe Dessì, alla presenza di tutti i finalisti: Luigi Nacci, Matteo Nucci e Romana Petri per la Narrativa; Federico Italiano, Isabella Leardini e Alfredo Panetta per la Poesia e dei tre Premi Speciali Rosa Oliva, Alessandro Cattelan e Licia Colò. Condurrà la serata Chiara Buratti, con Interventi musicali a cura di Erica Mou. Le telecamere di Videolina seguiranno la grande festa in onore del celebre scrittore, vincitore del Premio Strega nel 1972 con il romanzo “Paese d’ombre”, il cui legame con Villacidro è stato fondamentale per la sua vita e la sua opera.

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