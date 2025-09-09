Premio Dalla, sul podio c’è Ludovica Satta 

La giovane Ludovica Satta, 16 anni, di Nuoro, allieva della scuola civica di musica “Antonietta Chironi”, ha raggiunto un prestigioso traguardo classificandosi seconda alla 13ª edizione del premio Lucio Dalla a Roma, importante concorso nazionale dedicato alla canzone d’autore.

Le finali del concorso si sono svolte nel weekend del 5 e 6 settembre, negli studi televisivi del teatro Studios di Gold TV a Roma, e hanno visto la partecipazione di artisti provenienti da tutta Italia.

Il concorso, dedicato alla memoria del grande maestro Lucio Dalla, è riservato a cantautori e interpreti con brani inediti.

Il brano con cui Ludovica si è distinta si intitola “La Rosa dei Venti”, un inedito emozionante scritto e arrangiato dai suoi insegnanti Francesca Lai e Davide Guiso. Con la sua interpretazione intensa e matura, Ludovica ha saputo conquistare il cuore della giuria e del pubblico, ottenendo un meritatissimo secondo posto. «È per me motivo di grande orgoglio vedere una mia alunna ricevere un riconoscimento così significativo, frutto del suo impegno e della sua passione», ha scritto Francesca Lai. Gli insegnanti hanno ringraziato la Satta per la sua performance dicendosi «emozionati, onorati e felicissimi di questo grande risultato».

RIPRODUZIONE RISERVATA