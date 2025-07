Premio dal Comune per Zucca e Dalu  

Due nuotatori bravi, capaci di vestire con onore l’ideale maglia azzurra, e soprattutto cagliaritani. Per questo, visto che sono pure della stessa società (e allenati entrambi da Marco Cara), il Comune ha voluto rendere omaggio a Francesca Zucca e Fabio Dalu. L’assessore allo Sport, Giuseppe Macciotta, e il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucciu, sono andati in via Pessagno, nella sede dell’Esperia, per portare il saluto e il ringraziamento della città che tanto bene hanno saputo rappresentare in ambito internazionale. La diciannovenne ranista ha centrato due finali alle Universiadi concluse pochi giorni fa a Berlino, mentre Fabio dalu, 25 anni, si è ben distinto nella Coppa del Mondo in acque libere.

