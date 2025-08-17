VaiOnline
Il bando
18 agosto 2025 alle 00:17

Premio Crespellani per l’innovazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’assessorato regionale agli Enti Locali ha indetto il premio “Luigi Crespellani”, intitolato al primo presidente della Regione, che promuove i valori della buona amministrazione, cooperazione tra enti locali, innovazione istituzionale e sviluppo dei territori.

«Con questo premio vogliamo dare visibilità e riconoscimento concreto al lavoro quotidiano degli enti locali che, attraverso la cooperazione intercomunale, affrontano sfide complesse con soluzioni innovative, sostenibili e capaci di rafforzare i servizi per le comunità», ha spiegato l’assessore Francesco Spanedda. «La gestione associata, quando ben pianificata, è uno strumento strategico per migliorare la qualità dell’azione amministrativa e rispondere con maggiore efficacia ai bisogni dei cittadini».

Le candidature per l’edizione 2025 possono essere presentate entro e non oltre l’8 settembre, secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblicato sul sito della Regione.

L’edizione 2024, i cui esiti saranno resi noti prossimamente, conferma il crescente interesse degli enti locali verso modelli di cooperazione innovativa, capaci di coniugare efficienza amministrativa, sostenibilità ambientale e coesione sociale.

«Rivolgo un invito a tutte le Unioni di Comuni, ai Comuni capofila di gestioni associate e ai soggetti attivi nella programmazione territoriale a partecipare con le proprie esperienze, affinché il Premio possa continuare a essere non solo uno strumento di riconoscimento, ma anche una vetrina di buone pratiche da condividere e replicare in tutta l’isola», conclude Spanedda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Bloccato col taser, muore di infarto

Un 57enne fuori controllo in una via di Olbia, aggrediti anche i carabinieri 
Andrea Busia
I conflitti

Israele in piazza contro la guerra  «Riportate gli ostaggi a casa»

Scontri e decine di arresti durante lo sciopero generale  
1936-2025

Quando lanciò i Tazenda «Noi per sempre grati»

Gino Marielli ricorda Gran Premio (1990) e due edizioni di Sanremo: sapeva ascoltare 
Giampiero Marras
Il caso

Stipendi da equiparare, la legge non decolla: «Proposta insostenibile»

Comparto unico, il nodo in Consiglio Incertezza sulla copertura economica  
Roberto Murgia