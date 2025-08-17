Premio Crespellani per l’innovazione 

L’assessorato regionale agli Enti Locali ha indetto il premio “Luigi Crespellani”, intitolato al primo presidente della Regione, che promuove i valori della buona amministrazione, cooperazione tra enti locali, innovazione istituzionale e sviluppo dei territori.

«Con questo premio vogliamo dare visibilità e riconoscimento concreto al lavoro quotidiano degli enti locali che, attraverso la cooperazione intercomunale, affrontano sfide complesse con soluzioni innovative, sostenibili e capaci di rafforzare i servizi per le comunità», ha spiegato l’assessore Francesco Spanedda. «La gestione associata, quando ben pianificata, è uno strumento strategico per migliorare la qualità dell’azione amministrativa e rispondere con maggiore efficacia ai bisogni dei cittadini».

Le candidature per l’edizione 2025 possono essere presentate entro e non oltre l’8 settembre, secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblicato sul sito della Regione.

L’edizione 2024, i cui esiti saranno resi noti prossimamente, conferma il crescente interesse degli enti locali verso modelli di cooperazione innovativa, capaci di coniugare efficienza amministrativa, sostenibilità ambientale e coesione sociale.

«Rivolgo un invito a tutte le Unioni di Comuni, ai Comuni capofila di gestioni associate e ai soggetti attivi nella programmazione territoriale a partecipare con le proprie esperienze, affinché il Premio possa continuare a essere non solo uno strumento di riconoscimento, ma anche una vetrina di buone pratiche da condividere e replicare in tutta l’isola», conclude Spanedda.

