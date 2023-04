Premio Costa Smeralda Sul podio oltre Carrère anche Tozzi e Marras 

Lo stilista algherese Antonio Marras si è aggiudicato il Premio Speciale, non solo per il suo profondo legame con la Sardegna ma perché «rappresenta l’eccellenza dell’arte», dice Salis: «Non ha mai dimenticato le sue radici, le ha esportate in tutto il mondo».

È la grande cultura ad aprire la stagione estiva a Porto Cervo. Torna il Premio Costa Smeralda, il prestigioso riconoscimento istituito nel 2018 dal Consorzio Costa Smeralda, e lo fa con nomi di assoluto rilievo nel panorama letterario. Dopo l’annuncio del super ospite, lo scrittore francese Emmanuel Carrère, in conferenza stampa a Milano sono stati svelati gli altri due vincitori e le terne finaliste per le due categorie Narrativa e Saggistica, selezionate nell’immenso ventaglio della produzione editoriale annuale italiana. «Nomi e libri che la giuria composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio valuta attentamente, durante un anno di letture e scambiandosi continuamente informazioni», spiega Stefano Salis, direttore artistico del Premio.

Cultura del Mediterraneo

Il Premio Cultura del Mediterraneo, «istituito con la certezza di dover difendere e tutelare il nostro mare», quest'anno va al divulgatore Mario Tozzi per il suo ultimo libro "Mediterraneo inaspettato. La storia del Mare nostrum raccontata dai suoi abitanti" (Mondadori).

Speciale

Lo stilista algherese Antonio Marras si è aggiudicato il Premio Speciale, non solo per il suo profondo legame con la Sardegna ma perché «rappresenta l’eccellenza dell’arte», dice Salis: «Non ha mai dimenticato le sue radici, le ha esportate in tutto il mondo».

Internazionale

Grande l’attesa per Emmanuel Carrère: sarà lui, dopo il Nobel Orhan Pamuk nel 2022, a ricevere il Premio Internazionale. Lo scrittore parigino, giornalista, sceneggiatore, regista e autore di capolavori come "Limonov" e “L’Avversario", è da poco tornato in libreria con l'atteso “V13" (Adelphi), che raccoglie il suo punto di vista sui processi per la strage del Bataclan del 2015. Anche stavolta, sostiene Salis, «si è dimostrato in grado di unire la grandissima qualità letteraria alla capacità di avere uno sguardo laser sull’attualità».

Finalisti

Ecco i finalisti che si contenderanno le ultime due categorie nella cerimonia che si terrà sabato 6 maggio al Conference Center di Porto Cervo. Per la Narrativa «tre libri che vanno in profondità nell’animo umano»: Bruno Arpaia con "Ma tu chi sei" (Guanda), Andrea Canobbio con "La traversata notturna" (La nave di Teseo) e Valeria Parrella con "La Fortuna" (Feltrinelli). Per la Saggistica una terzina di sole donne: sono Teresa Cremisi con "Cronache dal disordine" (La nave di Teseo), Paola Italia con "Gaddabolario" (Carocci editore) e Benedetta Tobagi con "La Resistenza delle donne" (Einaudi). «Il Premio, che intende proporsi come uno degli appuntamenti di qualità del programma nazionale – ricorda Renzo Persico, Presidente del Consorzio Costa Smeralda - si rivolge ad un pubblico internazionale come simbolo di eccellenza e cultura in grado di avvicinare i popoli». «Studio, attenzione ai dettagli e passione per il bello e ben fatto – commenta Mario Ferraro, Vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda – sono da sempre valori che caratterizzano ogni singolo elemento della Costa Smeralda, esattamente come per le opere letterarie protagoniste di questo importante Premio. Cinque anni fa abbiamo avuto una partenza modesta, oggi puntiamo a diventare un punto di riferimento nel mondo della letteratura. Perché la Costa Smeralda non è solo la capitale dell’effimero: è molto di più».

Opera

I vincitori riceveranno anche un’opera di Giuseppe Sanna: una pietra di forma naturale – simbolo di concretezza, capacità di resistere nel tempo e del paesaggio sardo - per ciascuna categoria, in basalto per la Narrativa, trachite per la Saggistica, granito per il Premio Internazionale, marmo per il Premio Cultura del Mediterraneo e calcare per il Premio Speciale. Partner e sponsor principale della manifestazione è Smeralda Holding, mentre l’organizzazione è affidata a Filmmaster Events.

