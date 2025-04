Premio Costa Smeralda: Larsson, Paci e Spanu  

Björn Larsson, Adrian Paci e Giorgio Spanu sono i primi vincitori del Premio Costa Smeralda 2025. Gli altri due saranno annunciati il 26 aprile a Porto Cervo durante la cerimonia di premiazione. In lizza per la Narrativa tre donne: Claudia Lanteri, Wanda Marasco e Fiammetta Palpati. In corsa invece nella Saggistica tre uomini: Giuseppe Antonelli, Riccardo Falcinelli e Tommaso Spazzini Villa.

Tre eccellenze

La VI edizione della manifestazione, di cui Smeralda Holding è partner e sponsor principale, è stata presentata ieri a Milano da Renzo Persico e Mario Ferraro, presidente e vice presidente del Consorzio Costa Smeralda, e dal direttore artistico del premio Stefano Salis, a capo della giuria di qualità formata da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio che ha selezionato gli autori finalisti del Costa Smeralda nel panorama della produzione editoriale dell’ultimo anno. Intanto, si conoscono già i volti dei vincitori dei premi speciali, annunciati ieri. A Larsson, pluripremiato scrittore e francesista svedese, docente di Letteratura francese all’Università di Lund e autore di libri di grande successo (“La vera storia del pirata Long John Silver”, “Il Cerchio Celtico” e “Nel nome del figlio”, per citarne alcuni), va il Premio Internazionale; l’artista albanese Paci, celebrato dal MoMA di New York al Centre Pompidou di Parigi per le sue opere, in cui affronta temi legati all’identità, alla migrazione e alla memoria, e presente ieri a Milano, si aggiudica il Premio Cultura del Mediterraneo.

Italian Art Foundation

Quanto al sardissimo (di Masua) Spanu, co-fondatore della Magazzino Italian Art Foundation di New York insieme a Nancy Olnick, con cui ha costituito una delle collezioni più prestigiose di vetri di Murano del XX secolo e di arte italiana del dopoguerra, e insieme alla quale è stato recentemente insignito della Medaglia di Cavaliere, Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella, succede all’olbiese Salmo nell’albo del Premio Speciale. Larsson, Paci e Spanu ritireranno le loro statuette sabato 26 aprile al Conferenze Center di Porto Cervo, durante la cerimonia di premiazione condotta dalla giornalista cagliaritana del gruppo Mediaset Roberta Floris. Subito dopo saranno annunciati i vincitori delle categorie Narrativa e Saggistica.

Finalisti

Per la prima categoria si sfidano Claudia Lanteri col suo primo romanzo “L’isola e il tempo” (Einaudi), Wanda Marasco autrice di “Di spalle a questo mondo” (edito da Neri Pozza) e Fiammetta Palpati con “La casa delle orfane bianche” (pubblicato da Laurana Editore), per la seconda Giuseppe Antonelli con “Il mago delle parole” (Einaudi), Riccardo Falcinelli autore di “Visus. Storie del volto dall'antichità al selfie” (edito da Einaudi) e Tommaso Spazzini Villa con “Autoritratti” per Quodlibet.Oltre a un premio in denaro i vincitori riceveranno un’opera esclusiva di Giuseppe Sanna: anche per questa edizione lo scultore ha realizzato un premio unico per ciascuna categoria, simbolo della connessione tra il Premio e il territorio della Sardegna. (i. g.)

