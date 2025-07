Premio bis per le gite sulla costa 

La Sardinia Natural Park Tours, azienda di Baunei operativa nel settore delle escursioni lungo la costa con il barcone “Falco della Regina” e due gommoni ha ottenuto per la seconda volta in tre anni il riconoscimento internazionale “Travel & Hospitality Awards” che ogni anno viene assegnato da una società inglese, la THA, alle aziende attive nel settore viaggi e ospitalità sulla base delle recensioni lasciate dai clienti. La Sardinia Natural Park, operativa dal 2013, che conta oggi tredici dipendenti e fa capo all’imprenditore di Baunei Antonello Cannas, 43 anni, effettua ogni giorno escursioni lungo la costa, con partenze da Arbatax e Santa Maria Navarrese. «Ricevere per la seconda volta questo riconoscimento internazionale basato sulle recensioni positive dei clienti – sottolinea Cannas – è motivo di soddisfazione e ci stimola a fare sempre meglio».

