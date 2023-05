Premio Bancarella: Davide Cossu entra in finalissima 

Lo scrittore cagliaritano Davide Cossu è finalista al prestigioso Premio Bancarella 2023. L’autore sardo entra nella sestina con il suo romanzo d’esordio “Il quinto sigillo” narrazione storica rinascimentale edita da Newton Compton. Un libro che ha da subito spiccato fra quelli firmati da una nuova generazione di autori sardi sia per la qualità sia per il corposo riscontro di vendite.

Cossu è un ex allievo della Scuola Hodel e fu fra i vincitori della seconda edizione del contest de L’Unione Sarda “Le faremo sapere”), dovrà vedersela con agguerriti colleghi e titoli di valore. In finale infatti ecco anche “Gaber” di Sandro Neri (pubblicato da Hoepli), “Il re della memoria” di Massimo Cotto (per Gallucci editore), “L’anno delle parole ritrovate”di Bea Buozzi (Morellini Editore), “La portalettere” di Francesca Giannone (Editrice Nord) e “Le distrazioni di Federica de Paolis” pubblicato da HarperCollins Italia.

Il percorso si concluderà a Pontremoli con il salotto del Bancarella e la proclamazione del vincitore assoluto il 16 luglio. I concorrenti e le concorrenti si contenderanno il San Giovanni di Dio, la preziosa ceramica opera realizzata dallo scultore Umberto Piombino.

