Premio Angioni, ecco i finalisti. Tra gli ospiti c’è Iannacone 

Battute finali per il Premio letterario Giulio Angioni: domenica 27 ottobre con la cerimonia al teatro Medas di Guasila saranno premiati i vincitori del concorso giunto quest’anno all’ottava edizione e organizzato nell'ambito del Festival dell’Altrove. L’evento, dedicato nelle passate edizioni alle categorie Giovani, Adulti e Tesi di laurea, sarà suddiviso da quest’anno nelle sezioni Poesia, Saggistica, Narrativa edita e inedita e Premio alla Carriera.

Il primo ospite

Come detto il Premio è uno dei momenti chiave del Festival che si terrà dal 25 al 27 ottobre su iniziativa del Comune. Sui social della manifestazione ieri è stato anticipato uno degli ospiti: appuntamento il 25 ottobre, alle 21, con il giornalista d’inchiesta Domenico Iannacone che racconterà “Che ci faccio qui”.

Narrativa

Ed ecco i finalisti per la sezione Narrativa edita: Giovanni Bitetto con “Sacro niente” (Voland), Daniela Raimondi con “Il primo sole dell’estate” (Nord) e Piero Malagoli con “Nel rimorso che proveremo” (Spartaco). Per la sezione Narrativa inedita (gli autori saranno svelati il giorno della premiazione) i titoli sono: “Io ho amato”, “Lo specchio infedele”, “Fortunato”, “Calma piatta”, “Il mormorio”, “Il nonno”, “Giovanni Limiti scrittore sfortunatissimo”, “Il prontuario”, “Il vestito con cui ti ho dimenticato”, “La mappa dell’Altrove” e “Le biciclette di Eva”.

Saggistica

Finalisti per la sezione Saggistica: Adriano Favole con “La via selvatica” (Laterza), Emanuel Pierobon con “Kissinger contro Allende. La storia del golpe del secolo” (Castelvecchi) e Loreta Minutilli con “Le tessitrici. Mitologia dell’informatica” (Effequ). I vincitori dei premi alla Carriera e per la Poesia verranno direttamente annunciati durante la cerimonia del 27 ottobre.

Il premio è intitolato al grande scrittore e antropologo di Guasila vissuto tra il 1939 e il 2017: autore di studi e ricerche sul mondo contadino sardo, Giulio Angioni ha firmato romanzi, racconti e poesie che esplorano l'animo umano in tutta la sua complessità con una particolare sensibilità per i luoghi a lui più familiari.

