Premio Andrea Puddu agli studenti-pizzaioli 

Doppia premiazione per il concorso “Super pizzaiolo” dedicato ad Andrea Puddu, pizzaiolo sestese scomparso prematuramente in un incidente. Vincono una borsa di studio la sestese Michela Dettori e Roberta Lazzarini, di Quartu. Quest’anno il concorso di è svolto nell’Istituto Enogastronomico “Lucio Cappannari” di Civitavecchia, mentre lo scorso anno la gara era invece andata in scena all’Istituto Alberghiero di Monserrato che aveva ospitato anche i ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Stendhal”.

