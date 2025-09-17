Premio Andrea Parodi, l’anteprima è a Quartu 

Custodire e tramandare la memoria storica di Andrea Parodi, pilastro della musica sarda con la sua splendida voce, la presenza scenica e la grande cultura sonora. È la mission della Fondazione Andrea Parodi per il Premio omonimo, la cui anteprima si tiene da ormai da 4 anni a Quartu. Il grande evento di world music quest’anno propone diversi ospiti già noti al pubblico e in continua ascesa: Sandra Bautista, Daniele Giallara, accompagnato da Pietro Nieddu, e Pierpaolo Vacca. L’anteprima Premio Parodi si terrà all’Ex Caserma di via Roma, ormai stabilmente utilizzata per le iniziative culturali proposte in città. L’appuntamento è per sabato, con orario d’inizio spettacolo previsto per le 19.30 e ingresso gratuito, proprio con l’obiettivo di offrire una proposta culturale di valore al più ampio pubblico possibile.

L’obiettivo

L’iniziativa intende promuovere la musica e la cultura tradizionale sarda all’interno della regione e non solo. Andrea Parodi era infatti riuscito a far conoscere e a far apprezzare tale patrimonio anche al di fuori dei confini isolani, valorizzando la cultura popolare, in particolare nel bacino del Mediterraneo. Un’attività che permetteva anche di sostenere la lingua sarda e le minoranze linguistiche.

La serata

La serata sarà condotta Ottavio Nieddu che, assieme alla presidente della Fondazione Parodi Valentina Casalena e alla direttrice artistica del Premio Parodi Elena, introdurranno la serata. Dopo alcuni contributi video in ricordo di Andrea saranno proiettate immagini di anteprima dei finalisti della diciottesima dizione della rassegna - in programma a Cagliari nelle giornate di giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 ottobre -, nonché uno storico degli ospiti di spicco degli anni passati.

I protagonisti

Grande spazio ai tre ospiti di questa IV edizione, a partire da Sandra Bautista, giovane catalana che ha iniziato a comporre prestissimo. L’anno scorso si è aggiudicata la diciassettesima edizione del Premio Andrea Parodi, ricevendo anche il premio della critica, menzioni per musica e arrangiamento. Canta in catalano, castigliano, inglese e portoghese, con uno stile che attinge dalla musica iberica, latina e world, con testi curati e melodie suggestive, e performance tra ritmo e ritualità, per un affascinante equilibrio tra l’estasi e la teatralità. Durante la serata, anche la proiezione del suo nuovo video. Il secondo ospite sarà Daniele Giallara, interprete del cantu a chiterra (“boghe e chiterra”), forma canora tipica dell’Isola, in cui il canto è accompagnato dalla chitarra sarda artigianale, suonata nell’occasione dal talenutoso Pietro Nieddu. Nato a Cuglieri, ha iniziato giovanissimo seguendo le orme del padre chitarrista. Il trio di artisti della serata sarà completato da Pierpaolo Vacca, organettista che ha saputo trasformare un suono tradizionale in un linguaggio moderno e innovativo. Con “Travessu” - il suo album di debutto - e le sue performance live mescola radici locali, esperimenti sonori e influenze internazionali.

