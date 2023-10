Premio Andrea Parodi, il gran finale Vinconi i campani Osso Sacro Andrea Andrillo conquista la critica 

È Osso Sacro, dalla Campania, a vincere la sedicesima edizione del Premio Andrea Parodi, il contest di world music in scena al Teatro Massimo di Cagliari. Ai tre artisti anche la menzione per il miglior arrangiamento. Osso Sacro è un progetto di ricerca, rielaborazione e riposizionamento delle narrazioni orali e sonore del territorio sannita, nato dall’unione artistica tra il poeta e performer Vittorio Zollo e il polistrumentista Corrado Ciervo. Al duo si è aggiunto Carlo Ciervo, musicista e producer, decisivo nella sua veste di arrangiatore.

Al cagliaritano Andrea Andrillo va invece il premio della critica, insieme alla menzione per il miglior testo. La menzione per la miglior interpretazione e quella per la miglior interpretazione di un brano di Andrea Parodi se le aggiudica ancora un altro campano, Guido Maria Grillo. E ancora: Hiram Salsano porta a casa il premio della della giuria internazionale, Looping Greis la menzione dei giovani in sala, mentre la menzione per la migliore musica va a Curamunì. Erano stati selezionati per la la finale del contest organizzato dalla Fondazione Andrea Parodi e con la direzione artistica di Elena Ledda anche Ra Di Spina e Trillanti.

Ad alternarsi sul palco con i finalisti ci sono stati ospiti di rilievo del panorama musicale italiano e internazionale. Venerdì 13 si è esibito Peppe Voltarelli. Sabato 14 ottobre è stata la volta di Fausta Vetere con Umberto Maisto, Giacomo Vardeu e Ual-la!. Senza dimenticare Paolo Angeli, che ha ricevuto il Premio Albo d’oro.

Tutti gli ospiti, così come i finalisti, hanno interpretato un brano del repertorio di Andrea Parodi, l’artista indimenticabile a cui la manifestazione diretta da Elena Ledda è dedicata. Parodi, scomparso nel 2006, dopo aver fatto parte dei Tazenda, ha intrapreso una importante carriera solista nell’ambito della world music.

