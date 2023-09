Premio America Giovani alla criminologa Sara Scattu 

Caparbietà, tanto studio e passione. Sicuramente gli ingredienti che hanno permesso a Sara Scattu, giovane studentessa originaria di Bari Sardo, di ricevere il premio America Giovani della Fondazione Italia Usa. L' ambito e importante riconoscimento conferito ai giovani neolaureati più meritevoli e con percorsi di studio di eccellenza le è stato conferito il 28 settembre alla Camera dei Deputati. Sara, 25 anni, dopo la laurea triennale in Scienze della Comunicazione a Sassari, ha conseguito a marzo, all’Università di Forlì, la laurea magistrale in Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza.

Ma il brillante curriculum non finisce qui: ha frequentato un master che le ha permesso di ottenere il titolo di perito specializzato in Criminologia e in Psicologia delle Sette. Sara ha vinto anche una borsa di studio per la frequenza del master esclusivo della Fondazione Italia Usa in “Leadership per le relazioni Internazionali e il Made in Italy”.

«Il brillante risultato conseguito dalla giovane costituisce motivo di orgoglio per Bari Sardo ed esempio, stimolo e incoraggiamento per i nostri giovani, a dimostrazione che con lo studio e l’impegno si possono raggiungere importanti e grandi traguardi – si legge in una nota del Comune di Bari Sardo -. A Sara e alla sua famiglia le più affettuose congratulazioni e l’augurio di una brillante carriera da parte del Sindaco, dell’Amministrazione comunale e di tutta la popolazione».

