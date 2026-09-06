«Premio alla Deledda: commissione lasciata all’oscuro di tutto»  

La Commissione Cultura era ignara dell'assegnazione del premio Maestro del folclore alla scrittrice Grazia Deledda. A parlarne è la consigliera di minoranza Bastianella Buffoni, dopo aver letto le dichiarazioni dell'assessora alla Cultura Natascia Demurtas in merito a chi avesse deciso per l'assegnazione del premio alla Deledda. Demurtas sostiene che la decisione sia stata «come sempre, presa e formalizzata dall'amministrazione comunale di Nuoro», anche se al momento non risulta pubblicata nell'Albo pretorio una delibera di Giunta o di Consiglio in merito, e l'amministrazione, alla premiazione, era assente (sindaco escluso).

Per Buffoni «la Commissione Cultura, di cui faccio parte, non è mai stata informata dell’iniziativa, né c’è stato alcun coinvolgimento. Neppure un invito a partecipare alla manifestazione di consegna simbolica del premio. Questa è l’attenzione e la condivisione di cui parla l’assessore». E poi entra nel merito dell'assegnazione proprio a Deledda: «La scelta non è condivisa né resa condivisibile, sia per la storia e la finalità stessa del premio e sia per le peculiarità della figura della scrittrice. È riuscita, al contempo, a snaturare il premio nella sua essenza più profonda e ad attribuire alla Deledda un legame con il folklore che, evidentemente, non l’è proprio». Ancora: «Il folkore vive nella sua opera come rappresentazione e narrazione letteraria, che ne esalta, sì, e ne tramanda il ricordo, senza, però, esserne o diventarne interprete diretta - precisa Buffoni -. Anche in questo caso, la politica cieca e autoreferenziale, non ha badato al senso delle cose, ma alla necessità di occupare una casella nel deserto, in termini di qualità e di quantità, delle iniziative dell’anno deleddiano che l’amministrazione comunale e l’assessore alla Cultura (chiusi ad ogni forma di dialogo e di collaborazione) hanno saputo regalare alla città».

RIPRODUZIONE RISERVATA