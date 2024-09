“Premio alla Carriera 2024” a Pupi Avati e Massimo Boldi 

Cultura, cinema, spettacolo, musica, giornalismo: i grandi nomi della scena nazionale e isolana approdano al Teatro Massimo di Cagliari, sabato 28, alle 20, per il “Premio alla Carriera 2024”. Giunto alla seconda edizione, il Premio, organizzato dall’Associazione Events Partners con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione, è un riconoscimento al talento, alla creatività e alla passione di chi ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale italiano.

Cinema

Si parte dal genio di Pupi Avati, regista, sceneggiatore e produttore di successo, autore di opere, che hanno saputo emozionare e toccare il cuore di generazioni. Reduce dalla decima partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia, un record assoluto, dove ha chiuso l’edizione con la proiezione della sua nuova opera “L’orto americano”, la sua prima in bianco e nero, nonché un ritorno al thriller gotico, tratto dal suo omonimo romanzo, Pupi arriverà a Cagliari per ricevere il Premio alla Carriera. Con lui anche Massimo Boldi, attore simbolo di una comicità, che ha segnato un’era nella storia del cinema italiano: il “Cipollino”, che ha fatto ridere e sorridere tutta Italia, nel sodalizio con De Sica e in solitaria, in una miriade di film, tra cui “Fracchia la belva umana”, “Eccezziunale… Veramente” e l’infinita saga di Natale.

Pensieri e parole

Sul palco, per ricevere il Premio, ci saranno anche Francesco Merlo, giornalista, anche per “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, e scrittore dallo stile inconfondibile, sempre brillante nelle sue analisi acute, e Barbara Alberti: scrittrice, sceneggiatrice e opinionista, con in curriculum opere letterarie ironiche e ficcanti quali “Delirio”, “Vangelo secondo Maria”, “Lezioni d’amore” e le sceneggiature per il cinema de “Il portiere di notte”, “Maladolescenza”, “Io sto con gli ippopotami”, “Monella” e “Melissa P.”, di cui è coautrice, la Alberti ha anche partecipato al “Grande Fratello Vip” e a “Celebrity Masterchef”, ma questo fa parte del gioco.

Musica

Tutta sarda, la doppietta di musicisti premiati quest’anno: Piero Marras e Francesco Medda. Nuorese, esponente di primo piano della musica etnica sarda, Marras, oltre a essere autore di opere come “Abbardente”, “Funtanafrisca” e “Tumbu”, ha scritto per Andrea Bocelli il brano “A volte il cuore”, è autore di diverse canzoni dei Tazenda, della prima canzone in sardo ad essere presentata a Sanremo tra le Nuove Proposte dal gruppo Ice, “Mama”, e nel 2000 ha cantato al Concerto di Natale in Vaticano davanti a Papa Giovanni II, dove ha intonato con Dionne Warwick “Sa oghe ’e Maria”. Cagliaritano, cantante lirico, presidente dell’Associazione musicale arpa d’Or di Bruxelles, Medda si è esibito nei più importanti teatri del mondo, sotto la guida di Chailly, Bonynge, Gandolfi, Bellugi, Kovatchev, De Bernardt e Frizza. Luca Telese e Giuliano Guida Bardi, infine, faranno gli onori di casa.

