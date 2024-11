Premio al Pacinotti: è l’istituto più sportivo dell’area metropolitana 

Svariate vittorie ai campionati provinciali, tre trionfi ai regionali, partecipazioni alle finali nazionali. Decine di squadre impegnate tra basket, calcio a 5, pallavolo, pallamano, badminton, corsa campestre, scacchi. È il Pacinotti la “scuola più sportiva dell’anno 2024”, il premio organizzato dal dipartimento di educazione fisica dell'Area Metropolitana di Cagliari e della provincia Sud Sardegna dell’Ufficio scolastico regionale. Un riconoscimento che premia i risultati ottenuti nelle competizioni scolastiche a livello regionale e nazionale, il numero di discipline a cui si è partecipato e il totale di studenti iscritti.

Lo scientifico di via Liguria è stato premiato ieri mattina in aula magna dal referente dell’Usr per la sezione di educazione fisica Antonio Murgia. A livello regionale, il Pacinotti ha conquistato il primo gradino del podio nella pallavolo maschile, calcio a 5 maschile e atletica su pista femminile. La squadra di atletica composta da Matilde Atzeni, Livia Pinna, Elena Deiana, Anna Dettori, Alice Pitzalis ed Elena Spini ha guadagnato anche l’accesso alle finali nazionali, a Pescara, dove è volato anche Filippo Manca, della squadra maschile, qualificato come primatista della corsa a ostacoli.

«Un risultato che premia il buon lavoro svolto su diversi fronti», le parole del vicepreside Pierluigi Cruccu. «C’è stato un grande impegno della segreteria dal punto di vista burocratico, del dipartimento di scienze motorie per preparare i ragazzi, e soprattutto degli atleti, non solo per le vittorie ottenute ma per la serietà e la partecipazione agli allenamenti».

