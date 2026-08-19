Premio a Deiana ristoratore a Bangkok 

Il ristoratore Francesco Deiana, originario di Nuoro, sarà una delle dodici Rondini d’oro che riceverà il riconoscimento dall’associazione Barbagia nel mondo e dal Presidio turistico nuorese. Nell’undicesima edizione, Deiana riceverà il premio per aver portato la cultura enogastronomica sarda e italiana con estrema professionalità in Asia. Deiana ha costruito il proprio percorso partendo dalle radici barbaricine, ed è riuscito nel tempo a coniugare i valori della tradizione sarda con una visione imprenditoriale internazionale. Oggi è co-fondatore del ristorante La Dotta di Bangkok, premiato e inserito nella Guida Michelin, e ha fatto della pasta fresca uno strumento di confronto culturale tra Italia e Asia. Inoltre, da oltre dieci anni, collabora con Alma, la scuola internazionale di cucina italiana, dove contribuisce alla formazione, tra tecniche e segreti della cucina italiana, di giovani talenti asiatici.

La cerimonia si terrà al parco del Monte Ortobene il 29 agosto durante l’Ortobenfest. L’accoglienza inizierà alle 16 con degustazioni e musica; alle 17 Gianluca Medas presenterà la consegna delle Rondini. In programma anche un omaggio alla giornalista Angela Azzaro e gli spettacoli di Luciano Pigliaru e dei Menhir.

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