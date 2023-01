«Premieremo chi paga le tasse» 

Il Comune studia una nuova strategia per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale in città, con il 40 per cento dei quartesi che di fatto non versa regolarmente i tributi. Tari in primis, con oltre 3mila cittadini che nel 2022 risulta non abbiano pagato neanche una rata della tassa sui rifiuti. Ma anche un modo per premiare chi versa da sempre i tributi entro le scadenze stabilite. «Abbiamo recuperato molto sull’evasione fiscale», sottolinea il sindaco Graziano Milia, «e siamo riusciti ad arrivare al 40 per cento, un dato migliorato rispetto a quando siamo arrivati. Ma non basta». Il primo cittadino aggiunge: «L’obiettivo è arrivare ad un’evasione che non superi il 20 per cento entro il 2025, percentuale che dovrà comprendere quelle famiglie che non riescono a pagare e che noi aiutiamo attraverso i servizi sociali».

Gli incentivi

Un obiettivo da raggiungere nel corso dei prossimi tre anni, con una strategia che si sta definendo in questi giorni. «Per incentivare il recupero dell’evasione fiscale vogliamo mettere in campo dei provvedimenti, utilizzando magari dai 300 ai 500mila euro l’anno, per premiare chi le tasse le paga regolarmente», annuncia il sindaco. Risorse da ricavare nell’avanzo di amministrazione del rendiconto che sarà approvato in primavera. «Di fatto il principio che affermeremo per il futuro è che ci sarà una premialità: chi versa i tributi entro le scadenze stabilite, pagherà meno». L’ipotesi è quella di studiare degli sconti in bolletta o delle agevolazioni. «Cosa che non accadrà nei confronti di chi potrebbe pagare ma ha la consuetudine di non versare le tasse».

Il buco

Un ulteriore tentativo studiato per ridurre i livelli di evasione dei tributi comunali. Fenomeno che negli anni, solo sulla Tari, ha creato un buco di 25 milioni di euro nel bilancio del Municipio. Con centinaia di cittadini che sino a poco tempo fa erano utenze fantasma, mai registrate nella banca dati del Comune. E scovati dalla società incaricata dall’amministrazione di via Porcu - la Maggioli tributi - sul fronte della riscossione delle tasse, sino alla fase in corso dei pignoramenti e delle ipoteche per recuperare i tributi non versati da anni. Situazione che sta migliorando, anche grazie al nuovo sistema di rateizzazione (sei e non più quattro) che ha consentito lo scorso anno di recuperare oltre 5 milioni di evasione storica, 2 milioni in più rispetto alla media di recupero delle tasse riferita agli anni precedenti.