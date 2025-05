Premierato, sprint della maggioranza 

La maggioranza incassa il primo via libera al decreto Sicurezza, bandiera della Lega, e accelera su altri due provvedimenti da sempre indicati come priorità, la separazione delle carriere, riforma fortemente voluta da FI, e il premierato, madre di tutte le riforme per FdI. Ma sui tempi e la procedura portata avanti dalla maggioranza, è scontro con l'opposizione che accusa il centrodestra di andare avanti in maniera «autoritaria» comprimendo le prerogative del Parlamento.

Muro contro muro

L'apice della tensione si registra nel voto finale sulla sicurezza, il «Decreto paura», così come lo hanno ribattezzato le minoranze. Il via libera a Montecitorio, con 163 sì, è arrivato dopo due giorni di seduta fiume con i parlamentari di Pd, M5s e Avs impegnati in una maratona oratoria tra le urla «vergogna!» e gli applausi e i cori «onestà, onestà» dai banchi della maggioranza. Poco prima, al termine dell'ultimo acceso intervento della parlamentare di FdI Augusta Montaruli, i deputati di Pd, M5s ed Avs hanno sollevato cartelli di protesta verso i banchi del Governo (presenti solo il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e il sottosegretario Nicola Molteni) con le scritte: «Decreto paura»; «La democrazia non si piega»; «La protesta non si arresta»; «Né liberi né sicuri'».

I commenti

Tra le norme più contestate, quella sulle detenute madri, la stretta sulla cannabis e sulle rivolte in carcere, compresi i casi di resistenza passiva, il blocco stradale, l'estensione del Daspo urbano e le nuove misure sugli agenti dei servizi. È un testo che, per dirla con la segretaria Dem Elly Schlein,«è più indietro del codice fascista Rocco».Un «maglio della repressione», accusa Nicola Fratoianni. Che punta solo a «punire chi non la pensa come voi», attacca il M5S con Valentina D'Orso. Riccardo Magi di +Europa, accusa che con il decreto avrebbero rischiato la galera «gli agricoltori che spargevano letame in autostrada per protestare contro le quote latte». Compatti nella protesta anche Iv e Az. Il centrodestra, invece, ha rivendicato le misure come «un messaggio che lo Stato non arretra», evidenzia la leghista Ingrid Bisa. «È un decreto sociale che aiuta i deboli», dice Montaruli. «Difende i veri deboli», per l'azzurro Tommaso Calderone.

I tempi

Il Governo vuole portare a casa il provvedimento in tempi record: entrerà a Palazzo Madama il 3 giugno, con solo tre ore e mezza per l'esame in commissione. A luglio, invece, la maggioranza punta a portare in Aula la separazione delle carriere e il premierato, partita intrecciata anche alla nuova legge elettorale.

