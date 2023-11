Premierato, si lima il testo: nel mirino le norme anti-ribaltone  

A poche ore dal Consiglio dei ministri che dovrebbe vararla e altrettante dal vertice di maggioranza che ne ha discusso lunedì scorso, la partita sulla riforma delle riforme resta aperta. Correttivi e limature al disegno di legge costituzionale che introduce il premierato sono ancora possibili. E più di tutte, è la norma anti ribaltone a traballare, e su cui si valutano alternative. Non convince del tutto la possibilità - prevista nella bozza del testo firmato dalla ministra Elisabetta Casellati - che il capo dello Stato dia l'incarico a un parlamentare eletto nella stessa maggioranza del premier, di fronte a una crisi di governo.

Il rischio è di una stretta eccessiva ai poteri del presidente della Repubblica, in nome del “no” ai governi tecnici. Tesi spinta dalle opposizioni che attaccano la riforma perché «improvvisata, scritta male e perché cancella il ruolo di garante del capo dello Stato». E Riccardo Magi di +Europa aggiunge: «È un diversivo per non parlare di manovra». Ma a parte i rapporti con il Colle da salvaguardare, ci sono i dubbi politici. Che covano anche nella maggioranza. A esprimerli apertamente è Ignazio La Russa che, togliendosi l'etichetta di presidente del Senato e parlando da co-fondatore di Fratelli d'Italia, boccia l'articolo sui ribaltoni. «Mi sembra arzigogolato», commenta. E spiega: «A quel punto sarebbe meglio e più chiaro dire che se il premier si dimette o viene sfiduciato, si torna al voto». Posizione che La Russa rivendica rilanciando queste dichiarazioni sui social. Quindi, il ragionamento è che se si vuole dare davvero una svolta, e far sì che i cittadini scelgano direttamente chi li governerà per cinque anni, quel meccanismo va applicato anche in caso di sfiducia. L'espressione della volontà popolare, insomma, sia sempre il parametro per legittimare un governo, così com'è per il Parlamento oggi.

