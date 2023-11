Premierato, si decide  Ma nel centrodestra c’è ancora tensione 

La riforma costituzionale per l’elezione diretta del premier è pronta al D-day. Oggi il disegno di legge sarà in Consiglio dei ministri, una volta approvato potrà passare alla lunga maratona parlamentare. Nel frattempo si è continuato a limare il testo, in una trattativa gestita per lo più da Lega e Fratelli d’Italia, più spesso rivali che alleati. Ma arrivata a buon punto, assicurano molti nella maggioranza. In particolare si sarebbe delineata la norma anti ribaltoni, in caso di crisi di governo. Con la novità sostanziale - rispetto alle bozze circolate pochi giorni fa - che il capo dello Stato può incaricare un parlamentare candidato nella stessa coalizione del premier dimissionario o sfiduciato, ma solo una volta. Se fallisce anche il piano B, il presidente della Repubblica ne prende atto e scioglie le Camere. Un’aggiunta che, secondo i più critici, è un ulteriore colpo di accetta ai poteri del Quirinale. E rafforza implicitamente il ruolo del premier subentrante: è lui che diventa cruciale per lo scioglimento del Parlamento, avendo in mano l’unica chance per la sopravvivenza del governo. Al di là delle tensioni dentro e fuori la maggioranza, sul premierato potrebbe aprirsi un nuovo fronte: quello sul limite dei mandati del presidente del Consiglio. La proposta di legge, che porta la firma della ministra Elisabetta Casellati, specifica che il capo del governo viene eletto dai cittadini “per la durata di 5 anni”. Nient’altro. Non aggiunge se e per quanto tempo potrà restare ulteriormente a Palazzo Chigi. Una lacuna che è il governatore leghista Luca Zaia a evidenziare per primo. Proprio lui che è al terzo mandato e senza più chance di ricandidarsi in Veneto, perché la legge non lo consente, denuncia a Repubblica: «È anacronistico che il futuro premier eletto non abbia il limite del mandato, mentre governatori e sindaci sì». Un’anomalia che, seguendo il ragionamento di Zaia, stride con il modello del “sindaco d'Italia” spesso evocato dal centrodestra.

