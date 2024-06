Premierato, sfida in Aula e in piazza 

Parlamento e piazza alla prova delle riforme: maggioranza e opposizioni oggi si sfidano su Premierato e Autonomia differenziata. Il centrodestra, che si prepara a incassare il primo ok del Senato sulla riforma costituzionale, è pronto all’accelerazione a Montecitorio sul ddl Calderoli. Il centrosinistra è deciso a mettersi di traverso, in Aula e in piazza Santi Apostoli. Dove è convocata la prima iniziativa che vede quasi tutte le forze di opposizione unite su un palco. Un campo largo con l’aggiunta di + Europa ma senza Azione («la battaglia si fa in Aula») e senza Italia Viva, indisponibile a manifestare «al fianco di chi giudica il jobs act, la riforma della giustizia e le riforme costituzionali un pericolo per la democrazia».

I sospesi per rissa

Ma una partita si gioca anche dentro il centrodestra, dove nessuna delle bandierine dell’alleanza di governo può essere lasciata indietro senza mettere a repentaglio le altre. Dopo la bagarre in Aula alla Camera, con tanto di rissa e sospensioni, si intravede il rischio di un ulteriore rallentamento della riforma dell’Autonomia. E così la maggioranza è al lavoro per spianare l’iter. Il timore è che a Montecitorio la temperatura possa tornare a salire, complicando la strada verso l’obiettivo: approvare la riforma dell’Autonomia entro giovedì, prima che la precedenza passi a diversi decreti in scadenza.

«Evitare le provocazioni»

Da qui, la calendarizzazione di una seduta notturna che potrebbe andare avanti ad oltranza fino all’approvazione. Al vaglio della maggioranza, anche l’inversione dell’ordine dei lavori in Aula. Mossa che però innervosirebbe ancora di più un'opposizione già sul piede di guerra. Dopo gli episodi violenti della scorsa settimana, però, Giorgia Meloni con i suoi è stata chiara: «Evitare le provocazioni» e tirare dritto fino al primo sì. Traguardo condiviso soprattutto dalla Lega, che vuole issare il prima possibile il suo vessillo. Mentre restano i dubbi nelle fila di Forza Italia, che sarebbe pronta a presentare circa 20 ordini del giorno per migliorare un testo che continua a non convincere gli amministratori azzurri del Sud. Blindato, invece, il primo via libera del Senato al Premierato. Che potrebbe arrivare una mezz’ora prima dell’appuntamento delle opposizioni in un luogo simbolo: Piazza Santa Apostoli, dove l’Ulivo di Prodi aveva sfidato vittoriosamente il centrodestra.

RIPRODUZIONE RISERVATA