Premierato, primo sì Meloni: «La madre  di tutte le riforme» 

«La madre di tutte le riforme»: Giorgia Meloni presenta così il disegno di legge costituzionale che il Consiglio dei ministri approva all’unanimità. E in conferenza stampa assicura che si tratta di una riforma che garantirà «stabilità», dirà basta ai governi tecnici e ai «giochi di Palazzo» e farà entrare l’Italia nella Terza Repubblica. Lei, sottolinea, mantiene sempre «gli impegni presi» e la riforma, che rappresenta un po’ il «cuore» del suo programma, ha intenzione di portarla avanti con determinazione, anche se fosse necessario arrivare al referendum.

I 68 esecutivi

Poi, sollecitata dai giornalisti, Meloni precisa che in caso di bocciatura lei non si dimetterà, come invece in passato «minacciarono di fare altri». Insieme alla ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati, ricorda che si tratta di una modifica «necessaria» visto che «negli ultimi 75 anni di storia repubblicana ci sono stati 68 governi». All’Italia, interviene il ministro degli Esteri Antonio Tajani, serve «stabilità», anche per «i mercati», e la riforma diventa pertanto «una priorità». «Noi - incalza Meloni - abbiamo la responsabilità» di «aiutare questa Nazione» a «risolvere i suoi problemi strutturali». «L’assenza di stabilità - prosegue - ha creato un problema di credibilità internazionale» che va risolto. Casellati assicura che si tratta di un «intervento minimale» alla Costituzione («Si toccano solo 4 articoli»), che «non inciderà in alcun modo sui poteri del presidente della Repubblica». Il disegno di legge prevede l’elezione diretta del premier, una misura anti-ribaltone e il no ai senatori a vita.

I dossier aperti

E se Casellati assicura che sono stati «recepiti» molti suggerimenti arrivati dalle opposizioni e dai sindacati, Meloni non nasconde che avrebbe preferito di andare subito alle elezioni in caso di sfiducia al premier. Da qui la richiesta anche alle opposizioni di riflettere su questo argomento durante l’esame parlamentare. Ma dal centrosinistra si annuncia battaglia. A cominciare dalla segretaria del Pd Elly Schlein che parla di una «riforma pasticciata e pericolosa» che «indebolisce il Parlamento» e «limita le prerogative del presidente della Repubblica» smantellando «la forma parlamentare». Meloni sottolinea che il ddl non affronta la questione del ballottaggio né quella del premio di maggioranza perché di questo si dovrà occupare il Parlamento, anche riscrivendo la legge elettorale. Ma la rassicurazione tranquillizza poco gli avversari. Il leader di Azione Carlo Calenda conia il termine «Italierato» per definire questo premierato che «non ha uguali in nessun altro Paese del mondo».

«Si sogna imperatrice»

Più Europa, con Benedetto Della Vedova, considera il ddl «un pericoloso accrocchio populista, promosso da una leader populista» per «depotenziare il Parlamento». E il presidente Roberto Maggi parla di «una brutta giornata per la democrazia» invitando «a una grande mobilitazione». Per l’ex presidente della Camera Roberto Fico (M5S) «il premierato meloniano è una riforma pasticciata e approssimativa. Una scelta che non favorirà la governabilità» e «accentuerà gli squilibri del sistema». La verità, rincara il leader di Alleanza Verde, Angelo Bonelli, è che Meloni «sogna di diventare Imperatrice d’Italia» La destra «ha una maggioranza schiacciante, ma vuole una svolta autoritaria anche per nascondere l’incapacità di governare un Paese che vive una grave crisi economica e sociale». Meloni «si confronti piuttosto sulla Manovra» taglia corto il capogruppo Pd al Senato Francesco Boccia.

