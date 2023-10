Premierato più vicino: Consiglio dei ministri convocato per venerdì 

L'elezione diretta del premier, dopo dieci mesi arriva alla penultima casella. Venerdì la riforma costituzionale sarà in Consiglio dei ministri, dopo il via libera dei leader di maggioranza riuniti con la premier Giorgia Meloni. A quel punto per il disegno di legge costituzionale si aprirà la strada del Parlamento, con i suoi quattro passaggi tra Camera e Senato. Per la sua madrina, la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati, è «un grande passo avanti» che consentirà alla «riforma delle riforme di dare stabilità al Paese e restituire centralità al voto dei cittadini».

Il vertice a palazzo Chigi ha “sdoganato” un testo che ha trovato d'accordo i quattro partiti che sostengono l'esecutivo, rappresentati al tavolo da Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Superate dunque le tensioni che negli ultimi mesi hanno messo in contrapposizione il premierato - considerata una legge-bandiera di Fratelli d'Italia - con la riforma dell'autonomia spinta dalla Lega e che potrebbe avere il primo ok del Senato entro la fine dell'anno.

A parte l'elezione diretta del premier, tra le principali novità della riforma spicca l'addio ai senatori a vita nominati per «alti meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario». Così quella di Liliana Segre rischierebbe di essere l'ultima nomina a senatrice a vita da parte del Quirinale. E il capo dello Stato perderebbe una sua prerogativa, a volte criticata per il peso che i senatori a vita hanno nelle dinamiche parlamentari.

Nei contenuti è una riforma snella, racchiusa in cinque articoli che, nelle intenzioni della maggioranza, dovrebbe entrare in vigore dalla prossima legislatura. Si parte dall'elezione diretta del premier, e non più del presidente della Repubblica come indicato nel programma elettorale di un anno fa.

