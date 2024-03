Premierato, Landini lancia il no 

Un “appello per un movimento unitario a difesa della Costituzione” e per contrastare sul piano intellettuale, politico e sociale (ma anche alle urne di eventuali referendum) il premierato e l’autonomia differenziata sarà lanciato oggi pomeriggio nella sede della Cgil. Gaetano Azzariti. Un movimento pronto ad andare fino in fondo, nel caso si dovesse arrivare ad un referendum sul premierato. Oltre a quelli del costituzionalista Gaetano Azzariti e del padrone di casa Maurizio Landini sono previsti gli interventi di don Luigi Ciotti, di Gianfranco Pagliarulo (presidente dell’Anpi), di Rosy Bindi e dell’ex presidente della Consulta Ugo De Siervo, nonché di numerose altre associazioni come Magistratura democratica, Antigone, Fondazione Basso, in un fronte che ricorda quelli che animò i Comitati del No ai referendum del 2006 e del 2016 contro le riforme di Berlusconi e Renzi. Il titolo dell’Assemblea è “Un capo assoluto in un’Italia spezzata” e nella locandina viene ritratto Napoleone. Si punta a un fronte largo, privo di protagonismi, in cui ci sia rispetto reciproco sul modello dell’associazione Salviamo la Costituzione dove, spiega Azzariti, «ci sono i buoni e i cattivi senza che noi sappiamo chi sono gli uni e chi gli altri, dove stanno Cgil e Cobas che solitamente litigano tra loro».

