Premierato, la parola ai leader 

La riforma del premierato riprende a rilento il suo cammino a palazzo Madama. La commissione Affari Costituzionali ha fissato per inizio settimana la scadenza degli emendamenti ma non si esclude che, come avvenuto già una volta, il termine possa essere posticipato ancora.

I nodi da sciogliere

A farlo intuire è il presidente e relatore del testo Alberto Balboni, che sul Corriere ricorda come al testo manchi un ok dei leader che potrebbe arrivare al rientro di Giorgia Meloni dal Giappone. Alla premier spetterà dirimere le questioni ancora aperte, in particolare con la Lega. Nel vivo dunque si potrebbe entrare a metà settimana anche perché, se è vero che nella maggioranza si è raggiunta un’intesa di massima, ci sono nodi ancora da sciogliere su ruolo e poteri del presidente del Consiglio. Qindi nessuno nel centrodestra crede che il testo resterà immutato. Potrebbero arrivare emendamenti dai capigruppo della maggioranza, dal relatore o dal governo.

Doppio binario

Se la Lega continua ad essere dubbiosa sull’ultima bozza, FdI è pronta a rilanciare rafforzando i poteri del presidente del Consiglio, suo storico cavallo di battaglia. Spetterà ai leader la parola definitiva: da chiarire, spiega Balboni, c’è anche il meccanismo della sfiducia al governo, con una decisione che «non è tecnica, ma politica». «Vogliamo che i cittadini scelgano chi governa la nazione, vogliamo rafforzare dei meccanismi costituzionali che riducano l’influenza del palazzo ed esaltino il potere del voto dei cittadini. Questa la nostra scelta sul premierato», spiega il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri, in linea con il vicepremier Antonio Tajani: «Cambiare ogni sei mesi ministri fa perdere credibilità al Paese perché nessuno sa con chi parlare. Non c’è nessun attacco al presidente della Repubblica, nessuna rivoluzione». E il capogruppo FdI al Senato, Lucio Malan ribadisce che la riforma è uno degli obiettivi principali della legislatura. Esattamente come la Lega considera l’autonomia. E se Fdi punta a un primo via libera del premierato a ridosso delle Europee, lo stesso vuole Salvini per la legge Calderoli. E giovedì in commissione Affari Costituzionali della Camera il ddl a trazione leghista inizierà il suo cammino. Tre i relatori: Paolo Emilio Russo per Forza Italia, Alberto Stefani per la Lega e Alessandro Urzì per FdI.

