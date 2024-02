Premierato: la Lega frena, serve un’intesa tra i leader 

Non è ancora in agenda il vertice tra i leader del centrodestra che serve per dirimere le ultime controversie sul premierato, in modo da presentare emendamenti comuni entro il termine di lunedì. La riunione dei capigruppo di maggioranza in Senato, la terza in tre giorni, ha visto la Lega sollevare ancora obiezioni su un paio di punti, spingendo gli alleati e i ministri Maria Alberti Casellati (Riforme istituzionali) e Luca Ciriani (Rapporti col Parlamento) a prendere atto che la questione è molto più politica che di merito, e quindi richiede un accordo al massimo livello.

Sui cardini della riforma comunque i partiti del centrodestra convengono tutti: elezione diretta del premier, bilanciata dalla fiducia che questi deve chiedere al Parlamento per il suo governo, in modo da dare un peso ai partiti nella trattativa per la squadra ministeriale. Si è anche convenuto che ci possa essere un secondo presidente del Consiglio espresso dalla coalizione vincitrice in caso di «morte, impedimento permanente, decadenza o dimissioni volontarie» del premier eletto. La logica è quella di una staffetta ma non in uno scenario di rottura della coalizione. La Lega con Massimiliano Romeo ha opposto un niet alle conseguenza di una sfiducia al premier eletto. La bozza della ministra Casellati prevede che questi, una volta sfiduciato, «entro sette giorni rassegni le dimissioni ovvero proponga lo scioglimento delle Camere al presidente della Repubblica che emana il conseguente decreto». È questo automatismo tra la richiesta del premier e lo scioglimento delle Camere che non piace a Romeo. Altra questione, meno problematica, è il limite dei due mandati per il premier: la Lega frena, anche in vista della richiesta del terzo mandato per i governatori. Visto che su questo punto le opposizioni presenteranno emendamenti, si ragiona nel partito di Salvini, si può anche rinviare la decisione. Potrebbe cambiare anche il cosiddetto semestre bianco, dando al presidente della Repubblica la facoltà di sciogliere anticipatamente le Camere anche nerlla parte finale del suo mandato.

