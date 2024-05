«Premierato, la direzione è giusta» 

Per una volta, la prima domanda la fa l’intervistato: «A Elly Schlein, a Giuseppe Conte, a chi si oppone al premierato – dice Mario Segni – vorrei chiedere: a voi l’Italia va bene così? Con i governicchi, gli esecutivi tecnici, un Paese immobile che non riesce a fare scelte vere sui temi cruciali?»

Non sorprende che il grande leader referendario guardi con favore all’elezione diretta del premier: «L’idea nacque proprio lì, nel movimento per i referendum», ricorda il professore sassarese, a capo negli anni Novanta dell’ondata riformista che introdusse forti elementi maggioritari in un sistema elettorale rigidamente proporzionale. Tutto ciò che favorisce stabilità e alternanza è coerente con la sua filosofia politica. E non è strano neppure il fatto che Segni, certo non di sinistra, si rivolga a quel campo per suggerire una convergenza sulle riforme: «I referendum – prosegue lui – ebbero il sostegno del più forte partito della sinistra di allora, il Pds di Achille Occhetto, e di autorevoli figure del centrosinistra: Arturo Parisi, Pietro Scoppola, Beniamino Andreatta, Paolo Barile, Claudio Petruccioli e tanti altri».

Ma perché l’opposizione dovrebbe sostenere la riforma voluta da Giorgia Meloni?

«Il punto è la situazione del Paese. Per undici anni, dall’insediamento di Mario Monti a Palazzo Chigi nel 2011 fino alle Politiche del 2022, abbiamo avuto governi non scelti dai cittadini, a volte di minoranza, maggioranze trasformate; in una legislatura siamo passati dai gialloverdi (M5S-Lega) ai giallorossi (M5S-Pd). Accordi parlamentari post-elettorali, da cui rimanevano estranei gli elettori. Le conseguenze sono state pesantissime».

Eppure lei aveva elogiato il governo di Mario Draghi.

«Infatti do atto ad alcuni di questi governi, in particolare Draghi e Monti, di aver risanato situazioni gravi. Ma quando un Paese non ha un governo che sia emanazione del voto dei cittadini, non è in una situazione di piena democrazia ed è debolissimo sul piano della capacità di assumere decisioni importanti. Io vedo un’Italia in continuo declino».

Il ddl sul premierato risolve questi problemi?

«Va nella giusta direzione: quella di rafforzare i governi e legarli alla volontà dei cittadini. Per questo chiederei a Pd e M5S se a loro va bene l’attuale situazione: lo dicano chiaramente, sarebbe legittimo. Ma, secondo me, sbagliato. Vede, a Elly Schlein vorrei regalare i libri di Maurice Duverger».

Perché?

«Perché temo che non li abbia letti… Duverger, uomo di sinistra, con la sua opera favorì la nascita in Francia di un movimento a favore della “democrazia governante”, aprendo la strada alla riforma gollista che cambiò le sorti del Paese».

E questa storia cosa può insegnarci, oggi?

«Beh, che anche l’Italia deve cambiare. Uscire da una democrazia debole e arrivare a una democrazia decidente. La riforma gollista istituì un sistema molto più accentrato e con governi molto più forti di quelli che vorrebbe introdurre il governo Meloni».

Non condivide i timori di una svolta autoritaria?

«Ma come può essere autoritario e non democratico un Paese in cui i cittadini eleggono direttamente chi li governa? Se qualcuno riesce a spiegarmelo, può darsi che cambi idea».

Però si accentuerebbe ancora di più il leaderismo.

«Mah… per ora siamo un Paese in cui gli studenti impediscono a un ministro di parlare in un incontro pubblico. Guardi, la storia insegna che i pericoli autoritari derivano dalla debolezza delle istituzioni».

Non c’è il rischio che, col premierato, diventi sempre più marginale il Parlamento?

«Che il Parlamento funzioni male, e sia scavalcato dal governo, è verissimo. Ma la prima esigenza a tal proposito è eliminare i listini bloccati, che lo rendono schiavo dei governi. Caso strano, tra chi si oppone al premierato, nessuno chiede di restituire ai cittadini il potere di eleggere direttamente i parlamentari».

Come mai, a suo parere?

«Perché i listini bloccati vanno bene a tutti. Quando li introdusse il cosiddetto Porcellum, con Arturo Parisi e altri sostenitori del maggioritario andammo a protestare davanti alla Camera. Dal centrodestra non si unì nessuno, perché era una legge voluta da Berlusconi. Ma dalla sinistra, che a parole criticava la legge, uscì da Montecitorio una sola persona: Emma Bonino».

La legge elettorale sarà decisiva anche per completare la riforma del premierato: ora si riparla di ballottaggio, lei è favorevole?

«Su questi aspetti vedo ancora molta confusione. Manca quella che dovrebbe essere la madre di tutte le riforme elettorali: la scelta dei parlamentari attraverso collegi uninominali. Nelle prime quattro elezioni politiche dopo i referendum sul maggioritario, di fatto gli elettori scelsero il premier, seppure indirettamente: due volte vinse Berlusconi, due volte Prodi. Quindi vi fu anche alternanza. A maggior ragione, direi che paventare rischi di autoritarismo è un’immensa sciocchezza».

Il premierato può erodere i poteri del Quirinale?

«Non c’è dubbio che il capo dello Stato abbia visto di fatto aumentare i suoi poteri, per la debolezza dei governi. Abbiamo avuto la fortuna di avere in Mattarella un presidente illuminato, garante di tutti. Ma è stata la risposta giusta a una patologia del sistema. Un governo più forte e stabile avrebbe meno bisogno dell’intervento presidenziale, ma non sarebbe una riforma contro il capo dello Stato: sarebbe il tentativo di sanare i mali che hanno richiesto un intervento anomalo del Colle».

Dal nuovo volume che raccoglie il carteggio tra suo padre Antonio, quando era al Quirinale, e alcuni giuristi, emerge che in realtà anche i primi presidenti erano abbastanza “interventisti”.

«È vero. Salvatore Mura, curatore del libro, sottolinea l’incidenza addirittura di Einaudi. Anche mio padre fu un presidente interventista. In due anni, rinviò otto leggi alle Camere. Il capo dello Stato avrà sempre un grande potere di controllo e garanzia».

Nel 2018 si è molto discusso dello stop di Mattarella a Paolo Savona per il ministero dell’Economia.

«Il libro ricorda che mio padre chiese a due costituzionalisti, Biscaretti e Crisafulli, se il presidente potesse rifiutarsi di nominare un ministro proposto dal presidente del Consiglio incaricato: risposero di no, perché è un atto di indirizzo politico, che è riservato al capo del governo. Nel caso da lei citato, per me Mattarella ha fatto bene: ma perché, a causa della crisi italiana, i poteri del Colle sono cresciuti e lui li ha usati».

Se fosse stata una maggioranza votata dai cittadini, e non nata da intese post-elettorali, Mattarella avrebbe fatto la stessa cosa?

«Certamente no. È tutto legato alla patologia del sistema».

Sull’autonomia differenziata, invece, che opinione ha?

«Nutro molti dubbi. Temo che possa accentuare le differenze tra Nord e Sud. Anche per questo serve l’elezione diretta del premier: a regioni più forti deve corrispondere un governo centrale più forte».

Il principio d’insularità può tutelare la Sardegna?

«Può aiutarci a lanciare alcuni grandi progetti. La Sardegna deve chiedere anzitutto una rivoluzione dei trasporti, interni ed esterni».

Come valuta le prime mosse della presidente Todde?

«Finora mi sembrano molto equilibrate. Le auguro buona fortuna, la Sardegna ha bisogno di un gran lavoro da parte della Regione».

RIPRODUZIONE RISERVATA