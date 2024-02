Premierato, il testo cambierà ancora  

Il testo del premierato potrebbe cambiare ancora, rispetto alla formulazione presentata appena lunedì dal governo, per di più su uno dei punti più delicati, quello dei poteri del premier eletto in caso di sfiducia. Ad annunciarlo in Senato è stata la ministra per le Riforme Maria Elisabetta Casellati parlando con i giornalisti.

Pd e Avs hanno ribadito l'intenzione di praticare l'ostruzionismo, finché rimane sul campo l'elezione diretta del premier, mentre anche Iv, favorevole a questo meccanismo, si tira indietro sui testi del governo. Il modello tedesco del cancellierato è stato invece rilanciato da Azione che, con Carlo Calenda, ha invitato Giorgia Meloni a «riflettere» su tale proposta e a riaprire il dialogo. Casellati è stata interpellata su un punto degli emendamenti del governo che lunedì erano stati criticati da diversi costituzionalisti. I testi infatti prevedono che il premier eletto possa chiedere le elezioni anticipate nel caso di sfiducia con «mozione motivata» e in caso di dimissioni volontarie (per esempio in una crisi politica extraparlamentare), ma nulla dicono sul caso più frequente, quello di un governo che pone la fiducia su un atto e gli viene negata. Le dimissioni, hanno sostenuto i costituzionalisti ma anche Marcello Pera, sono obbligatorie e non volontarie, quindi si aprirebbero dubbi su cosa dovrebbe fare il presidente della Repubblica.

RIPRODUZIONE RISERVATA