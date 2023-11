Premierato, il Colle aspetta il testo a 10 giorni dal Cdm 

A dieci giorni dal varo del premierato in Consiglio dei ministri, il testo di cinque articoli non è ancora approdato in Parlamento. Arriverà in settimana al Senato, assicurano nel governo, forse già nelle prossime ore. È in fase di “drafting”, dicono altre fonti dell’esecutivo. E intanto risulta fermo al vaglio della Ragioneria dello Stato, ultimo passaggio prima di essere trasmesso al Quirinale per l'autorizzazione alla presentazione alle Camere. L’esame partirà dalla commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama, che questa settimana dovrebbe licenziare un altro disegno di legge cruciale, quello sull’Autonomia differenziata. I meloniani puntano almeno a un’approvazione prima delle europee ma di certo non si respira quel «clima costituente» evocato dal cardinale Matteo Zuppi. Intanto +Europa ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo sostenendo l’incostituzionalità della legge elettorale vigente, il Rosatellum. «Il dibattito sul premierato non potrà non tener conto della risposta che ci darà la Cedu», avvisa Riccardo Magi, liquidando come «una truffa» la riforma meloniana, con un premio di maggioranza del 55% «già bocciato due volte dalla corte Costituzionale». Anche Pd e M5s sono pronti alle barricate. In questo scenario, il referendum è «quasi certo», ha detto domenica il guardasigilli Carlo Nordio, secondo cui la riforma del premierato «non uccide» ma «posticipa» quella per la separazione delle carriere dei magistrati. «Potrebbe essere presentata nei primi mesi dell’anno prossimo», ha spiegato Nordio. E il suo viceministro Francesco Paolo Sisto, di Fi, prospetta «due referendum separati e in momenti diversi», per non rischiare «di accumulare i quesiti e confondere l’elettore».

