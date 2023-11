Premierato, è già tempo di referendum 

Più che di confronto si parla di referendum. In attesa che inizi l’esame parlamentare del disegno di legge costituzionale sul premierato, ci sono già distanze nette fra maggioranza e opposizione. Tanto che il ministro leghista Roberto Calderoli è certo che «non si raggiungeranno mai» i due terzi di voti necessari a evitare la consultazione popolare.

Il quesito

Ed è iniziato il fuoco di fila sulla premier, in particolare di Pd e M5S, convinti che di fronte a una bocciatura referendaria dovrebbe dimettersi. Ai piani alti del governo, però, assicurano che Giorgia Meloni non ha timore di un referendum, che non sarebbe possibile prima del 2025. Anzi, è il ragionamento di fonti qualificate, «magari si arrivasse a quel punto, vogliamo vedere il suicidio delle opposizioni che chiederanno ai cittadini “vi piacerebbe non contare nulla?”». «Una riforma costituzionale imposta dal governo al Parlamento e ai cittadini che poi viene respinta dagli italiani obbliga il governo a lasciare», ripete sicuro Francesco Boccia, presidente dei senatori Pd, e Giuseppe Conte non la pensa diversamente: «Nonostante Meloni abbia messo le mani avanti - spiega il leader del Movimento 5 Stelle - io credo che se andasse al referendum e perdesse dovrebbe necessariamente trarne le conseguenze».

Bonomi perplesso

E le critiche non arrivano solo dall’opposizione: «La mia sensazione – dice il presidente di Confindustria Carlo Bonomi – è che sia una riforma a metà e le riforme a metà non funzionano. Se vogliamo un premierato che sia davvero un premierato, perché si vuole dare la possibilità agli italiani di scegliere il primo ministro, così deve essere. Non ci può essere il caso in cui se il primo ministro non va bene allora se ne sceglie uno della maggioranza, purché faccia il programma previsto al tempo delle elezioni». Ma l’ossatura della riforma è «grosso modo intoccabile», spiegano qualificate fonti di governo, a partire dall’elezione diretta del capo del governo. Fra i meloniani d’altra parte c’è la convinzione che il testo, varato venerdì dal Cdm e presentato dalla premier e dalla ministra per le Riforme Elisabetta Casellati, rappresenti un compromesso.

