Premierato e Autonomia, autunno caldo per il centrodestra 

Non bastava la legge di Bilancio "prudente" e con poche risorse: ad infiammare l'autunno 2023 ci penseranno anche le riforme che la stessa premier ha rilanciato nel primo cdm post-vacanze. Se per l'Autonomia lo stesso ministro Roberto Calderoli indica tempi brevi, e cioè entro la primavera, sulla complessa riforma costituzionale della forma di governo i tempi saranno più lunghi necessitando di diversi passaggi parlamentari. Ma le due riforme si intrecciano: oggi si avvicinano e domani si allontanano. Quel che è certo è che sono ad alto rischio per la maggioranza. La Lega spinge forte per l'attuazione dell'Autonomia, che non è una legge costituzionale, ma Fratelli d'Italia sembra non tenerci così tanto dando invece una spinta alla ministra affinché chiuda presto con la formula del premierato. Se dagli uffici di Casellati hanno fatto sapere che sarà una riforma "light" e che non indebolirà troppo i poteri del Quirinale, ieri la bozza pubblicata dal Fatto quotidiano mostra uno scenario ben più radicale: premier eletto direttamente con poteri di nomina e revoca dei ministri, un potere che attualmente spetta al presidente della Repubblica al quale viene tolta anche la possibilità di sciogliere le Camere. Insomma, una rivoluzione. Calderoli giura che in maggioranza "c'è un accordo blindato" dicendosi sicuro di portare a casa l'Autonomia all'inizio del 2024. Ma le resistenze, anche tra alcuni governatori del centrodestra del Sud, sono forti e le priorità dell'esecutivo in manovra non vanno certo ai famigerati lep, cioè i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. Se il governo, come sembrano indicare le parole di Meloni, intende dedicare tempo ed energia alla riforma costituzionale nella forma del premierato bisognerà vedere quale sarà la reazione della Lega che da anni punta molto sull'Autonomia. E Mattarella che ne pensa di Autonomia e premierato?

