Premier, un pari spettacolare tra City e Chelsea  

Londra. Il Chelsea ferma il Manchester City a Standford Bridge grazie a un rigore al 95’ dell’ex Cole Palmer: i Blues raggiungono il pareggio per 4-4 nel big match della 12ª giornata di Premier. I Citizens sono sempre in vetta alla classifica ma vedono avvicinarsi a un punto l’Arsenal e il Liverpool: i reds di Mohamed Salah, autore di una doppietta, battono 3-0 il Brentford. Il Chelsea di Pochettino, nonostante il successo, ha ancora 10 punti di distacco dai primi quattro.

Bundesliga

Il Bayer Leverkusen ha battuto 4-0 l’Union Berlino di Leonardo Bonucci e resta in vetta alla classifica. La squadra allenata da Xabi Alonso ha eguagliato il miglior inizio di stagione in Bundesliga della storia, quello del Bayern Monaco di Pep Guardiola nel 2015-16, conquistando in 11 partite ben 31 punti sui 33 possibili. A segno per il Bayer Alex Grimaldo, Odilon Kossounou, Jonathan Tah e Nathan Tella. Grimaldo, 28 anni, è stato convocato per la prima volta dalla Spagna questa settimana, grazie ai sei gol realizzati.

Ligue 1

In superiorità numerica dal quinto minuto, il Lione di Fabio Grosso è riuscito a vincere la sua prima partita della stagione in Ligue 1, imponendosi per 1-0 a Rennes. Il Lione rimane ultimo, ma si avvicina a Lorient e Strasburgo.

