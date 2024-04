Premier, primo sì all’elezione diretta 

Primo via libera all’elezione diretta del premier. La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato la modifica all’articolo 92 della Costituzione, inserendo il principio dell’elezione diretta del capo del governo. Fissati anche il limite dei mandati, il premio di maggioranza e il diritto di nomina e di revoca da parte del presidente del Consiglio dei ministri, con il presidente della Repubblica che diventa esecutore di queste decisioni conferendo e togliendo gli incarichi.

Un passaggio, dopo il voto di qualche settimana fa sull’articolo 2, che contiene lo stop al semestre bianco, che segna una svolta per l’iter ma non cancella gli interrogativi. Così, dopo la discussione della scorsa settimana, si torna sulla questione della legge elettorale: «Ho detto e ripeto che la legge elettorale si farà dopo una prima approvazione. Perché diversamente il testo, oggi in discussione, sarebbe stato ingabbiato con paletti insormontabili», ha ribadito Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Per il presidente della commissione, Alberto Balboni di FdI, le opzioni sono due per garantire governabilità e rappresentanza dopo l'approvazione del premierato: soglia minima e ballottaggio.

