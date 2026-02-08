Premier, nuove  speranze per il City Liga, Atletico ko 

Londra. Il Manchester City batte 2-1 il Liverpool e riaccende le proprie speranze di titolo in Premier League. Determinante il rigore trasformato da Erling Haaland nei minuti di recupero. La squadra di Pep Guardiola riduce a sei punti il proprio svantaggio dall’Arsenal in vetta alla Premier League. A sei minuti dalla fine, il City si avviava verso la sconfitta ad Anfield, prima che Bernardo Silva annullasse lo straordinario calcio di punizione di Dominik Szoboszlai, dando il via a un finale incredibile. Haaland ha portato in vantaggio il City su rigore mentre subito dopo agli ospiti è stato annullato un altro gol. Szoboszlai espulso nello stesso episodio dopo revisione del Var.

Liga

Nella 23ª giornata di Liga fortemente condizionata dal maltempo, spicca il successo del Real Madrid che va a vincere a Valencia con i gol di Carreras e Mbappè. Il Betis Siviglia, invece, sbanca il Riyadh Air Metropolitano dell’Atletico Madrid per 1-0. Simeone schiera dal primo minuto Lookman, ma a decidere il match è il gol di Antony. Andalusi che rafforzano il quinto posto, colchoneros che si staccano dal duo di testa Barcellona e Real Madrid. Importante il ritorno alla vittoria dell’Athletic Bilbao che risorge dopo tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei uscite stagionali in campionato. I biancorossi baschi superano 4-2 il Levante e salgono al 10° posto in classifica, a 28 punti. Emozioni e colpi di scena al “Ramon Sanchez-Pizjuan” dove Siviglia (25 punti) e Girona (26) si dividono la posta in palio (1-1 il finale). I catalani sbloccano il match con l’ex Atletico Madrid Lemar al 2’ del primo tempo per poi farsi raggiungere al 92’, puniti dall’acuto di Salas. Gli andalusi padroni di casa attaccano alla ricerca del gol del 2-1 ma il Girona, in contropiede, si guadagna un calcio di rigore: sul pallone, al 98’ e dopo una lunga revisione al Var, si presenta Stuani ma la conclusione dell’ex Reggina viene intercettata dall’ottimo intervento di Vlachodimos che evita la sconfitta ad Almeyda.

