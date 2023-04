Premier, l’Arsenal non sa vincere: City più vicino  

Si ferma ancora l’Arsenal, che nella 31ª giornata di Premier League viene rimontato sul 2-2 dal West Ham, che fanno così un passo avanti per assicurarsi la permanenza nella massima serie inglese. Partenza-sprint dei Gunners, che si portano subito sul 2-0 con Gabriel Jesus e Odegaard. Nella ripresa gli Hammers pareggiano con Benrahma e Bowen. Arteta avrebbe l’occasione per ristabilire le distanze a inizio ripresa, ma al 52’ Saka fallisce un calcio di rigore e conferma il suo momento negativo.Sorride così il Man City, ora a quattro punti con una gara da recuperare. Nell’altro match, il Manchester United batte 2-0 il Nottingham Forest con le firme di Antony e Dalot. Sorride ten Hag per un 2-0 che vale il terzo posto in solitaria con 59 punti, a +3 sul Newcastle e +6 sul Tottenham quinto. In casa Nottingham Forest, terzultimo a 27 punti, è crisi nerissima, con Cooper a rischio-esonero.

Liga

Nel campionato spagnolo solo un pareggio per zero a zero per il Barcellona in casa del Getafe. Il Real Madrid resta però distanziato di undici punti, mentre l’Atletico Madrid si porta a soli due punti dai cugini, grazie alla vittoria per 2-1 sull’Almeria con la doppietta di Griezmann (a segno Gimenez per gli ospiti).

