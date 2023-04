Premier, il Newcastle fa lo sgambetto allo United 

Risultati a sopresa nell’ultimo turno della Premier League. Dopo le due settimane di sosta per le Nazionali e le gare di sabato, in attesa del Monday Night di oggi tra Tottenham ed Everton, ieri si sono giocate due partite per la 29ª giornata del campionato inglese. Il West Ham ha battuto 1-0 il Southampton in una delicatissima sfida salvezza, grazie ad Aguerd: la formazione londinese esce dalla zona rossa, mentre i Saints restano ultimi. Nell’altra gara il Newcastle ha superato il Manchester United di Erik ten Hag con i gol di Willock e Wilson. I Magpies sorpassano proprio lo United al terzo posto.

Il Chelsea ha annunciato ieri l’esonero dell’allenatore Graham Potter, in carica da meno di sette mesi dopo aver sostituito Thomas Tuchel. Il club è 11° dopo la sconfitta interna con l’Aston Villa (2-0). Sarà il suo assistente Bruno Saltor a subentrare ad interim.

Liga

Il Real Madrid ha travolto 6-0 il Valladolid nella 27ª giornata della Liga. A segno Rodrygo, tre volte Benzema, Marco Asensio e Lucas Vázquez. La squadra di Carlo Ancelotti ha così risposto al Barcellona che sabato ha battuto 4-0 l’Elche a domicilio. In classifica i blaugrana, primi, conservano 12 punti di vantaggio sui madrileni.

