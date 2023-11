Salta la scheda unica per l'elezione di premier e Camere: il testo del Governo sulla riforma del premierato depositato al Senato prevede, diversamente dalle bozze, che l'elezione «contestualmente».La relazione spiega che «le votazioni per il presidente del Consiglio e delle Camere avvengano contestualmente in modo da rendere evidente l'unitarietà del procedimento elettorale, anche ai fini del collegamento tra liste e candidati presidenti».