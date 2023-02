Premier, dietro l’Arsenal la sfida è a Manchester  

Dietro la capolista Arsenal, in Premier, è testa a testa tra le due formazioni di Manchester: ieri il City ha dominato contro l’Aston Villa, vincendo in casa per 3-1 con gol di Rodi, Gundogan e Mahrez su rigore. Di Watkins la rete degli ospiti. Gli uomini di Guardiola salgono a 48 punti in classifica, mantenendo a distanza di due lunghezze i cugini dello United che a loro volta si sono riscattati superando fuori casa il Leeds (a segno Rashford e Garnacho). Una grana invece si abbatte sul Tottenham di Antonio Conte, avversario del Milan domani in Champions: Rodrigo Bentancur ha subito la rottura del legamento crociato dopo l’infortunio di sabato nella gara contro il Leicester. Per lui stagione finita.

Bundesliga

Prima sconfitta del 2023 per l’Eintracht Francoforte, rivale del Napoli negli ottavi della Champions. Il tonfo, 0-3 in casa con il Colonia, è ancor più fragoroso se si tiene conto che la squadra allenata da Oliver Glasner in campionato non perdeva dal 29 ottobre. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, nella ripresa è salito in cattedra il Colonia, trascinato dal tunisino Ellyes Skhiri, autore di una doppietta, e da Huebers che aveva aperto le marcature con un colpo di testa su cross dell’austriaco Kainz. Così l’Eintracht manca l’occasione di entrare nella top 4 della Bundesliga e ora è sesto.

RIPRODUZIONE RISERVATA