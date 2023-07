Premier, di padre in figlio 

All’apparenza è la fine di un’era, ma in concreto è la continuazione di un regime sotto nuove, più giovani spoglie. Dopo 38 anni al potere, il primo ministro Hun Sen lascia la guida del Paese al figlio Hun Manet, pochi giorni dopo elezioni senza l’opposizione. Via il torvo cipiglio dell’ex Khmer rosso che perse un occhio in battaglia, spazio al sorriso del primogenito che ha studiato in Occidente. Un passaggio dinastico sotto la stessa guida autoritaria, tra sviluppo, disuguaglianze e ingiustizie.