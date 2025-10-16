«Premier cortigiana» Bufera su Landini  

Giorgia Meloni una «cortigiana» di Donald Trump. È bufera sulle parole pronunciate - e per la verità subito precisate - da Maurizio Landini in tv nei confronti della presidente del Consiglio. Che usa un termine «sessista», come gli viene subito fatto notare in trasmissione e come ieri gli contestava tutta la maggioranza. Ed è proprio la premier a scatenare il dibattito sui social, pubblicando la definizione da dizionario di cortigiana, che in senso figurato, e non come primo significato, riporta “prostituta”. Parole, accusa, utilizzate da chi “è obnubilato da un rancore montante”. Quando la sinistra non ha argomenti, affonda ancora la premier a due giorni dalla trasmissione, «per criticare una donna le dà della prostituta». Nessuna offesa sessista ma «un giudizio politico», ribatte Landini, con una nota che non basta a fermare le polemiche. A chiedergli di scusarsi è anche l’ala riformista del Pd mentre non si esprime Elly Schlein, chiamata in causa dagli esponenti della maggioranza e interpellata dai cronisti alla fine di un convegno su “Donne, diritti e violenza maschile” al Senato.

