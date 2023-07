Premier bocciato  

Aver sbancato le urne non basta in Thailandia se si ha l’establishment contro: Pita Limjaroenrat, leader del partito che ha ottenuto il 38 per cento dei voti alle elezioni di maggio con un’agenda riformista, non diventerà primo ministro. Il candidato del partito Move Forward non ha raggiunto la maggioranza nella votazione avvenuta nel nuovo Parlamento a Camere riunite, e ciò perché gran parte dei senatori nominati dall’ex giunta militare hanno votato no o si sono astenuti. Un colossale rifiuto di assecondare la volontà popolare da parte dell’élite conservatrice e monarchica.