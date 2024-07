Premier a sorpresa proposta dalla sinistra, gelo di Macron 

Parigi. Trascorrono le settimane e sale il livello dello scontro fra la gauche riunita nel Nuovo Fronte Popolare - maggioranza relativa alle legislative anticipate - e il presidente Emmanuel Macron: la proposta unitaria della sinistra, che a sorpresa ha presentato per la carica di premier il nome di un'alta funzionaria del Comune di Parigi, ignota al grande pubblico, Lucie Castets, ha irrigidito l'Eliseo: «Non è una questione di nomi, serve costituire una maggioranza solida», è la posizione di Emmanuel Macron. Che però è apparso innervosito dalla proposta confezionata dal Fronte Popolare mentre stava per andare in onda in diretta tv e dopo settimane di vani negoziati. E l'ha respinta al mittente, senza pronunciare neppure una volta il nome di Castets, 37 anni, allieva della prestigiosa fucina dei dirigenti di stato, l'Ena, e di radicate convinzioni di sinistra. La reazione, in qualche caso addirittura furiosa, dei dirigenti del Fronte Popolare non si è fatta attendere: l'intenzione è quella di "mobilitarsi" sul nome della Castets, direttrice dell'ufficio Finanze e Acquisti del Comune di Parigi, aumentando la pressione su Macron. Il quale ha già annunciato che è il momento «di concentrarsi sui Giochi di Parigi 2024» e che sarà sua premura «nominare un ministro o una ministra dopo la fine delle Olimpiadi». Totalmente priva di esperienza politica, Castets è comparsa per la prima volta ieri mattina davanti ai microfoni, mostrando una certa predisposizione per la comunicazione. «Macron - ha detto - si assuma le sue responsabilità e mi nomini prima ministra. Il momento è grave e non si può rinviare una decisione del genere». E' sembrata sicura dell'appoggio di tutta la sua coalizione, sapendo di aver garantito il partito più esigente, La France Insoumise, definendo già a priori come «impossibile» la creazione di una «coalizione con il campo macroniano».

