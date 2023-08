Premiato il poeta “cantadori” Tonio Pani 

Un premio alla carriera, l’ennesimo per Tonio Pani, cantadori e poeta improvvisatore in campidanese da oltre quarant’anni. Il riconoscimento gli verrà consegnato il 4 agosto durante la rassegna internazionale del folklore Ballus - a Uta - che nelle scorse edizioni ha incoronato personaggi illustri dell’Isola come il suonatore di launeddas Luigi Lai, e gli artisti sardi Ignazio Erbì, Anna Maria Puggioni e Fiorentino Piras.

«Quest’anno il premio lo abbiamo voluto assegnare a Tonio Pani in quanto cultore della lingua sarda, un poeta, un orgoglio della nostra sardità», spiega Romano Massa, direttore artistico della rassegna folkloristica. «Quando sale sul palco, con le sue poesie, illumina i sentieri delle tradizioni. Insomma un personaggio illustre che merita di essere premiato per la sua passione per le tradizioni che da oltre quarant’anni porta in giro per l’Isola». Il 4 agosto la premiazione ufficiale. In piazza Santa Maria, a Uta, fra canti popolari e balli sardi. «Una grande soddisfazione per me e per la mia città, sono onorato e allo stesso tempo emozionato per questo prestigioso riconoscimento», il commento di Pani. «Ringrazio di cuore gli organizzatori e gli ideatori di questo premio nel ricordo di un grande protagonista come tziu Adamu Billai».

