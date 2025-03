Premiato il pizzaiolo Stefano Mura 

Stefano Mura, 46 anni, di Villaspeciosa, ha vinto a Rimini il premio “Oro pizzaiolo artista nel mondo” del Nip food international awards, concorso organizzato dalla Nazionale italiana pizzaioli. «È il terzo anno che prendo questo riconoscimento: sono i frutti del mio lavoro e dei tanti sacrifici fatti», dice Mura, che lavora da 32 anni e da otto è titolare, con la sorella, di un’apprezzata pizzeria nel suo paese. In passato, ricorda, «gestivo con i miei genitori, un’attività aperta nel 1993 a Elmas: sono praticamente cresciuto in pizzeria con mio padre Giuseppe, noto Peppe».

«Faccio parte della nazionale italiana pizzaioli dal 2017 – prosegue – e ho fatto corsi su nuove tecniche di lavorazione degli impasti e nuovi metodi per le farciture, ho il certificato di master istruttore. Lavorando con la Nip nelle fiere italiane, ho avuto la possibilità di conoscere tanti professionisti di Ho.Re.Ca. (hotellerie-restaurant-café, termine commerciale che si riferisce al settore dell'industria alberghiera, ndr) d iventando poi docente accompagnatore del mio primo istruttore Nip, Emilio Vattimo: abbiamo fatto vari corsi in giro per la Sardegna, formando circa un centinaio di nuovi istruttori e collaboratori. Ringrazio la mia famiglia, il presidente della Nip Davilio Nardi, Emilio Vattimo e il mio coach Roberto Todisco».

