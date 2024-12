Premiato dal Governo per la miglior tesi sulla sicurezza nazionale 

Matteo Marras, 29 anni di Sardara, laureato in Relazioni internazionali all’Università di Torino, ha vinto la sesta edizione del premio “Una tesi per la sicurezza nazionale”, bandito dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Selezionato fra oltre 500 partecipanti, nei giorni scorsi a Roma, a Palazzo Dante, il riconoscimento gli è stato attribuito dal sottosegretario, Alfredo Mantovano, per la sua tesi di laurea “La difesa dell'interesse nazionale e gli investimenti cinesi in Italia”, riconosciuta come una delle migliori tesi di laurea magistrale su argomenti legati al mondo dell’Intelligence. «La scelta – dice Marras – è nata dalla mia curiosità verso le dinamiche globali e dall’interesse per il ruolo crescente della Cina nel panorama internazionale dove, tramite relazioni commerciali e finanziarie, ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano. Limitatamente alla presenza economica cinese in Italia, il caso solleva degli interrogativi sulla sicurezza economica nazionale». Per quanto riguarda il premio, il giovane studente non ha dubbi: «Non rappresenta solo una grande soddisfazione personale, ma è anche un riconoscimento che va oltre il singolo lavoro di tesi a conclusione del mio percorso di studio. Un evento che sottolinea l’importanza di promuovere una reale cultura sulla sicurezza, sapendo che possa contribuire a qualcosa di più grande. Viviamo in un mondo che cambia rapidamente e le competenze che sviluppiamo oggi saranno decisive per il futuro. Studiare temi rilevanti non è solo un investimento personale, ma anche un contributo alla società e al nostro Paese». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA