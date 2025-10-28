VaiOnline
Premiato come pioniere del turismo Antonio Deriu: devo tutto a mia moglie 

Il Comune di Posada conferisce il premio di pioniere del turismo dell’alta Baronia ad Antonio Deriu, albergatore 86 enne originario di Sindia e fondatore dell’hotel ristorante Donatella nel cuore del paese.Nella mattinata di ieri, la cerimonia in Municipio, alla presenza del sindaco Salvatore Ruiu, dei familiari di Deriu e diversi concittadini.

Emozionato l’imprenditore. Partito giovanissimo da Sindia verso Torino, Deriu ha trascorso anni come operaio alla Fiat e, successivamente, come titolare di un bar nel cuore del capoluogo piemontese insieme alla moglie Clelia Sanna, originaria di Silanus.

Negli anni Sessanta, la scelta di realizzare a Posada l’albergo intitolato all’unica figlia, Donatella, oggi al timone dell’attività.ommosso, Deriu ha ricevuto il premio accanto a lei dedicandolo alla moglie scomparsa nel 1989. «A lei devo tutto», ha detto tra gli applausi dei suoi concittadini.

