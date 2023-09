«Premiato chi era candidato contro di noi» 

Quella tra Beniamino Garau e il Psd’Az è diventata ormai una partita a scacchi. A ogni mossa del sindaco i sardisti reagiscono prontamente, ma non è ancora chiaro se al termine di questo scontro il secondo partito della coalizione farà ancora parte della maggioranza.

La disputa

La trovata del primo cittadino di incaricare il messo comunale per notificare la nomina dei due assessori sardisti (Marco Solinas e Katiuscia Garone) ha un po’ spiazzato i vertici del partito. Gli esponenti capoterresi dei quattro mori, dopo aver votato la sfiducia al presidente del Consiglio Stefano Piano sono decisi a passare all’incasso e chiedono posto per due uomini all’interno della Giunta. Ma a dividere il sindaco e il resto della maggioranza rimasta a lui fedele dal Psd’Az non c’è solo l’impossibilità di trovare un accordo sulle due poltrone vacanti: le braci sotto la cenere che covano dalla cacciata da parte del sindaco del suo staff sardista sono tutt’altro che spente.

Magi critico

Ad ampliare il solco che divide i sardisti dai “lealisti” di Garau, ci ha pensato il capogruppo del Psd’Az, Franco Magi, che durante l’ultimo Consiglio comunale ha criticato apertamente le ultime decisioni del sindaco, su tutte la nomina a presidente dell’Aula di Gianluigi Marras: «Certe cose possono accadere solo a Capoterra, non credo si sia mai visto in altri Comuni che uno candidato come capolista in uno schieramento avversario, duro avversario in Consiglio comunale prima di passare in maggioranza, venga premiato con la presidenza dell’Aula. Di contro, il sindaco è riuscito a mettere alla porta l’assessore Pietro Frongia, in quota Fdi, che era sì candidato con Gianluigi Marras, ma prima del ballottaggio ha sottoscritto con noi un accordo e si è impegnato a cercare i voti casa per casa». Magi, poi torna sulla questione assessorati: «I patti vanno rispettati, noi vogliamo nominare due uomini come assessori, Gaetano Crocco e Marco Solinas: se non si troverà una soluzione non passeremo all’opposizione, ma valuteremo come votare ogni punto all’ordine del giorno che approderà in Aula».

Il documento

Pronta la replica di Beniamino Garau, che rivela alcuni retroscena legati all’accordo con i sardisti: «Quello che dice Magi è falso, c’è un accordo siglato da tutti i capigruppo, lui compreso: è scritto chiaramente che il Psd’Az avrebbe confermato la fiducia agli assessori uscenti Solinas e Garone, a margine di questo patto è stato aggiunto che i sardisti avrebbero avuto un secondo uomo – ovvero Gaetano Crocco, che oltre ad essere passato dalle urne come assessore per quanto mi riguarda aveva lavorato molto bene – solo se la Regione avesse concesso al nostro Comune la possibilità di nominare un settimo componente della Giunta, cosa che non è avvenuta. Il Psd’Az cittadino non solo non rispetta gli accordi, ma manda a bussare alla mia porta esponenti del partito che nulla hanno a che fare con Capoterra per cercare di farmi cambiare idea. Non sono disposto a cedere a ricatti: le condizioni le conoscono, se ai sardisti non stanno bene nominerò altri assessori tecnici».

