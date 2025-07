Premiati il poeta e il sindaco 

Due premi: il primo al poeta Brice Grudina, il secondo al sindaco di Villaspeciosa Gianluca Melis. Sono stati conferiti dall'Accademia Tiberina di Roma, a Firenze. Grudina ha ottenuto il primo posto al Concorso Internazionale Belli-Lami, nella sezione "Premio Speciale della Presidenza". Il sindaco ha ottenuto "Il Premio alla Cultura e alla Carriera", per il suo lavoro di divulgazione artistica e poetica e per essere stato l'ideatore della panchina dell'amore.

Ieri Grudina ha consegnato al sindaco Gianluca Melis il premio come membro delegato. «L’accademia è stata fondata nel 1813», dice il poeta, «ed è famosa perché ha avuto fra i suoi membri alcuni Nobel e intellettuali come Salvatore Quasimodo, Benedetto Croce, Fermi, Mattei, e alcuni papi».«Il sindaco – dice Grudina – è stato premiato per aver abbellito il paese con murales e con la panchina dove è incisa la mia poesia». Per Melis «Questo è stato un premio inaspettato. Quando Grudina è andato a Firenze non mi sarei mai aspettato di ricevere un premio alla mia figura, questo è un premio per tutta la comunità. La cultura è sempre al centro di ogni iniziativa». (l. e.)

